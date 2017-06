TT: Ook Gladbach wil Janssen, Liverpool knipoogt weer naar Van Dijk

In Engeland is Virgil van Dijk misschien wel de meest genoemde naam in de op hol geslagen transfercarrousel van deze zomer. De Brabander, nog altijd speler van Southampton, kon naar Liverpool - maar dat overspeelde zijn hand - was in beeld bij Manchester City en Chelsea, maar leek in augustus 'gewoon' weer te beginnen bij Soton. Tot vandaag. Terwijkl Chelsea toch een bod voorbereidt op Van Dijk lijkt ook Liverpool weer avances te maken. De club van Jürgen Klopp had al een bod van 65 miljoen euro klaarliggen en is toch weer van zins aan te kloppen in het St. Mary's-stadion.