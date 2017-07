TT: Real Betis heeft Guardado bijna binnen

Trainer Phillip Cocu bevestigde gisteren dat hij met Lorenzo Serra Ferrer, vice-president van Betis, telefonisch heeft gesproken over de situatie van Guardado. De twee kennen elkaar nog uit de tijd van Cocu als speler bij FC Barcelona, waar Ferrer korte tijd trainer-coach was. Als de nummer vijftien van de Primera División van vorig seizoen de bijna 31-jarige routiner wil inlijven, moeten enkele miljoenen worden afgetikt. Het uitgangspunt van de PSV-directie is daarbij 'boter bij de vis', bevestigde de clubleiding gisteravond al. PSV staat niet onwelwillend tegenover een verkoop van de Mexicaan, aangezien de club komend seizoen Jorrit Hendrix op zijn positie de kans wil geven. Het contract van Guardado is in april dan ook niet verlengd.