TT: Rooney hint op vertrek naar Everton, Zaha tekent bij

Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten van gisteren.

Trainer Silva verlaat Hull City

De Portugese trainer Marco Silva is alsnog opgestapt bij Hull City. De coach trad aan in januari als vervanger van de ontslagen Mike Phelan, maar kon degradatie uit de Premier League niet afwenden.



Van Hull City hoefde Silva niet weg. De oud-trainer van Sporting Lissabon en Olympiakos Piraeus had een aanbod liggen om de club te blijven trainen, maar hij wees dat af. ,,Hij heeft helaas besloten te vertrekken en zijn carrière elders te vervolgen'', luidde een verklaring van de club.



Onder Silva leefde Hull wel enigszins op en kon de club zes overwinningen bijschrijven, maar de nederlaag van 4-0 op 14 mei tegen Crystal Palace betekende degradatie.

Volledig scherm Hull City manager Marco Silva © AP

Zaha tekent bij bij Crystal Palace

Wilfried Zaha heeft een einde gemaakt aan speculaties over zijn vertrek. Hij zet zijn handtekening onder een nieuw contract voor vijf jaar bij Crystal Palace.

De 24-jarige rechtsbuiten uit Ivoorkust stond in de belangstellen van onder andere Tottenham Hotspur. Op de website van de club schrijft Zaha: ,,Palace zit in mijn hart en het verhaal is nog niet af.''

Volledig scherm Wilfried Zaha © Photo News

Rooney hint op vertrek naar Everton

Wayne Rooney is opzoek naar een nieuwe club. Het Manchester United-boegbeeld komt onder Mourinho weinig aan spelen toe en dat leidt er zelfs toe dat hij niet meer wordt geselecteerd voor het Engelse nationale team.



Zijn late invalbeurt in de finale van de Europa League tegen kon weleens zijn laatste wapenfeit voor the Red Devils zijn geweest. ,,Ik heb veel aanbiedingen, zowel uit Engeland als het buitenland, daar moet ik nu samen met mijn familie een keuze uit maken,'' aldus de 31-jarige middenvelder tegen The Guardian. Mocht Rooney in Engeland blijven dan gaat hij spelen voor Everton van Ronald Koeman: ,,Ik heb voor twee ploegen in de Premier League gespeeld (Everton en Manchester United) en dat zijn de enige Premier League-clubs waar ik ooit voor zal spelen.''