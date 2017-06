TT: Sánchez open voor transfer naar concurrent, Janssen richt zich op Spurs

Concurrenten Arsenal azen op Sanchez

Hoewel Arsène Wenger gisteren nog eens bevestigde dat Alexis Sánchez en Mesut Özil - beiden hebben nog een contract voor een jaar bij de club - bij Arsenal blijven, weet de Daily Mail dat Sánchez daar zelf anders over denkt. Volgens de Britse tabloid sluit de Chileen zelfs een overstap naar directe concurrenten Chelsea en Manchester City niet uit. Bij die clubs zou de aanvaller meer kunnen verdienen, bovendien twijfelt Sánchez over de sportieve kansen van Arsenal komend seizoen. Ook Juventus en Bayern München zouden de situatie rondom de aanvaller met interesse volgen.

Janssen richt zich op Spurs

Vincent Janssen is ondanks een moeizaam eerste jaar voornemens om bij Tottenham Hotspur voor zijn kans te blijven gaan. ,,Maar ik wil meer speeltijd, neem voor mezelf geen genoegen met nog zo’n teleurstellend jaar”, zegt de spits van Oranje in De Telegraaf. ,,Wel sta ik gewoon nog bij Spurs onder contract en zal ik me daar dus ook gewoon melden voor het nieuwe seizoen. Zoals het er nu voorstaat, want in het topvoetbal kan je niets uitsluiten.” Harry Kane, eerste keus bij Spurs voor Janssen, verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij de club. Janssen staat tot medio 2020 op de loonlijst.