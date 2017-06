TT: West Ham aast op Traoré, Karsdorp noemt Inter 'onzin'

West Ham aast op Traoré

Volgens Engelse media is West Ham United gecharmeerd van Bertrand Traoré (21). The Hammers willen de aanvaller uit Burkina Faso, die afgelopen seizoen aan Ajax werd verhuurd, in eerste instantie op huurbasis van Chelsea aantrekken. Maar als de Engelse landskampioen dat niet wil, is de club uit Londen ook bereid de buidel te trekken: 17 miljoen pond zou de aanvaller moeten kosten. Ook Everton van Ronald Koeman zou zaken willen doen als Chelsea doorzet met Romelu Lukaku. Traoré zou dan in de deal worden betrokken.