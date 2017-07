Tuchel: We zijn terecht uitgeschakeld

Thomas Tuchel was woensdag duidelijk in zijn oordeel na de nederlaag van Borussia Dortmund tegen AS Monaco (3-1) in de kwartfinales van de Champions League. ,,We zijn terecht uitgeschakeld '', oordeelde de trainer van de Duitse club.

,,De beginfase heeft ons opgebroken. We maakten te veel fouten in ons positiespel en in verdedigend opzicht. We konden het later in de wedstrijd niet meer omdraaien.''

Kylian Mbappé en Radamel Falcao zorgden voor na zeventien minuten voor een voorsprong van 2-0 voor Monaco, dat vorige week in Duitsland al met 3-2 zegevierde. Tuchel: ,,Op het hoogste niveau moet ons spel perfect zijn. Dat was het niet. We hadden vandaag niet de kwaliteit en de energie, en ook ontbrak het een beetje aan geluk.''