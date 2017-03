Turkse karateka's ontbreken op Dutch Open

Er is geen officiële afmelding binnengekomen bij de organisatie en evenmin een reden voor de afwezigheid, maar de toernooidirecteur gaat ervan uit dat de diplomatieke spanningen een beslissende rol hebben gespeeld. ,,We hebben alleen gehoord dat ze niet komen. Het is een volk met veel eer en die zullen de officiële reden niet uitspreken. De afmelding komt dan binnen via de vriendschappelijke contacten tussen coaches en sporters'', aldus Meijer.



Het Dutch Open karate maakt dit jaar deel uit van de Premier League en is een van de grootste toernooien ter wereld. De organisatie heeft meer dan 1200 inschrijvingen, onder wie vele wereldkampioenen. Volgens de NOS zouden 47 karateka's uit Turkije meedoen. ,,Het is absoluut jammer dat de Turken niet meedoen. Het is een sterk karateland met vele kampioenen'', zei Meijer.



De diplomatieke rel onstond eerder deze maand doordat Nederland het niet goed vond dat Turkse ministers in Nederland campagne kwamen voeren voor een 'ja' in een Turks referendum dat meer macht geeft aan president Erdogan. Een van de ministers werd het land uitgezet.