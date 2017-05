Twee aanwinsten voor Heracles, Fernando Lewis naar Willem II

De dertigjarige Van Hintum stapte vorig jaar over van PEC Zwolle naar het Turkse Gaziantepspor. Hij is transfervrij en ondertekende bij Heracles een contract voor twee seizoenen.



Van den Buijs, die 21 jaar is, komt over van FC Eindhoven. Bij de Brabanders had hij nog een contract voor een seizoen. Van den Buijs speelde 67 competitieduels voor Eindhoven en scoorde daarin tien keer. Bij Heracles ondertekende Van den Buijs een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.



,,We spelen met deze twee spelers in op de toekomst'', aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. ,,Bart heeft reeds veel ervaring op het allerhoogste niveau. Dario is in de Jupiler League een zeer talentvolle speler gebleken. Op meerdere gebieden aanwinsten voor onze club dus.''