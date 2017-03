UEFA-directeur tegen Europese Super League

Nacer Bouhanni wint ingekorte etappe in Catalonië

17:23 Nacer Bouhanni heeft de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. In de sprint was de Fransman van Cofidis Davide Cimolai (FDJ) te snel af. Door de extreme sneeuwval was de rit tussen Llívia en Igualada liefst zestig kilometer ingekort