UEFA opent strafzaak tegen Lyon en Besiktas

Voorafgaand aan het onderlinge duel donderdag in de kwartfinale van de Europa League ging het helemaal mis in het stadion van de Franse club. Supporters van beide clubs raakten op de tribunes slaags met elkaar en gooiden met vuurwerk, waarna honderden fans het veld op vluchtten.

De chaos in Lyon leidde ertoe dat de wedstrijd pas drie kwartier later dan gepland kon beginnen. Ook tijdens het duel bleef het rumoerig. Zo renden een paar fans van Lyon het veld op nadat hun ploeg in de slotfase een achterstand had omgezet in een voorsprong van 2-1.