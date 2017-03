United-bestuur moet niets hebben van tv-schermen op Old Trafford

Old Trafford moet volgens ManUnited 'een stadion voor de echte voetbalpurist' blijven, meldt de Daily Mail . Grote tv-schermen in het stadion zouden de traditie van de club besmeuren. In de meer dan honderd jaar oude voetbaltempel hangen alleen een aantal kleine scoreborden.

Klachten over de pie

Het bestuur van United heeft zich ook gebogen over een veelgehoorde klacht van de aanhang over de in het stadion geserveerde meat pie, een echte Britse voetbaldelicatesse. De pie op Old Trafford zou de slechtste zijn in de Premier League.