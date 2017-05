Valencia wil weg omhoog inslaan met trainer Marcelino

Marcelino is de opvolger van interim-trainer Salvador 'Voro' Gonzalez, die de in december opgestapte Cesare Prandelli opvolgde. Voro zorgde ervoor dat Valencia de onderste plaatsen in La Liga verliet. Met nog twee speelronden staat de voormalige grootmacht op de dertiende plaats.



De laatste club waar Marcelino werkte was Villarreal. Daar vertrok hij in augustus vorig jaar omdat hij overhoop lag met enkele belangrijke spelers.