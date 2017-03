Van Bronckhorst: Koeman zou een goede opvolger van Enrique zijn

,,Ronald zou daar niet misstaan. Of hij kandidaat is? Dat weet ik niet, maar ik zie zijn naam wel in de lijstjes voorkomen. Hij heeft de ambitie altijd uitgesproken, misschien valt alles op zijn plek nu. Hij zou geen nee zeggen, denk ik'', aldus de oud-speler van de Catalaanse club, die niet denkt dat ze hem zullen vragen voor de klus. ,,Of ik nee zou zeggen? Ik zou ook geen nee zeggen, maar voor mij is het niet aan de orde. Ik ben net begonnen, ik ben hier op mijn plek nu.



De Argentijn Jorge Sampaoli leek in eerste instantie dé kandidaat om Enrique op te volgen, maar hij lijkt geen interesse te hebben in een overstap van Sevilla naar Barcelona. Gisteravond vertelde hij aan de Spaanse krant Marca dat hij zich 'tot de dood verbonden' voelt aan het project waarmee Sevilla momenteel bezig is.