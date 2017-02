Van den Brom: Dit baart zorgen

,,Ik zal niet snel zeggen dat we in een crisis zitten, maar dit baart wel zorgen. Je kunt op je bek gaan en zeker tegen een club als Olympique Lyon. Maar we hebben het wel heel makkelijk gemaakt.”



De kleedkamerdeur van AZ bleef tot zeker drie kwartier na de wedstrijd dicht. Nog verdwaasd van de recordnederlaag zochten de spelers vervolgens de spelersbus op. Van den Brom: ,,We hebben gediscussieerd. Dat ging soms hard tegen hard en dat is niet erg. We hebben niet gescholden, dat niet.”



Aanvoerder Ron Vlaar die in Lyon maar een helft in actie kwam vond dat AZ als team heeft gefaald. ,,Ze hebben onze zwaktes blootgelegd. We hebben elkaar in de steek gelaten. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Hopelijk leren we hiervan. Dat moet wel, er staan belangrijke wedstrijden op het programma de komende weken.”



Eerder al liet technisch directeur Max Huiberts zich vernietigend uit over de ploeg. ,,Dit was een schande”, zo liet hij na afloop weten. Ook zei Huiberts zich grote zorgen te maken over het spel van de ploeg.