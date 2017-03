Van der Meijde trefzeker in 4de Klasse G

Die stand bleef tot het laatste fluitsignaal op het scorebord staan in Apeldoorn-Zuid. Na ongeveer 25 minuten belandde een corner van Michael Koldewijn op het hoofd van Van der Meijde. Via de kluts kwam de bal vervolgens in het doel van Klarenbeek terecht.



In de tweede helft kreeg de voormalig speler van onder meer Ajax, Internazionale en Everton nog een grote mogelijkheid om te scoren. Een halve omhaal, na een voorzet van Okan Soykan, belandde alleen niet tussen de palen. ,,Die bal had hij misschien beter kunnen aannemen", zei zijn trainer Nadir Aksoy, die vanwege een schorsing vanachter de reclameborden moest toekijken.