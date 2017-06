Van der Vaart gaat Europa League in met FC Midtjylland

FC Midtjylland is in de zogeheten kampioenspoule daardoor als vierde geëindigd, op gepaste afstand van het ongenaakbare FC Kopenhagen. De kampioen van 2015 moest met Randers FC strijden om het laatste Europese ticket in Denemarken en dat leverde donderdag in Herning het gewenste succes op. In de rust werd met Alexander Sørloth, overgekomen van FC Groningen, alvast de nieuwe spits voor komend seizoen gepresenteerd.

Het is de vraag of Van der Vaart ook meegaat Europa in. De 34-jarige spelmaker kon dit seizoen niet aan de hoge verwachtingen voldoen en kwam slechts sporadisch in actie. Hij speelde 826 minuten verdeeld over 18 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. ,,Zijn beperkte fysiek staat meer in de weg'', zei technisch directeur Claus Steinlein onlangs. ,,Zoals het er nu naar uitziet, hebben we niet genoeg voor ons geld gekregen.'' Het vette contract van Van der Vaart loopt nog een jaar door. Van der Vaart verwacht binnenkort een kind met zijn vriendin Estavana Polman, de reden dat hij naar Denemarken verhuisde.