Van der Vaart over 'sterallures': Heb nooit een vierde plaats gevierd

De Deense werkgever van Van der Vaart plaatste zich dankzij de zege voor de Europa League en dat werd uitgebreid gevierd op het veld. Van der Vaart, die zichtbaar 90 minuten zat af te zien op de bank, had daar geen trek in. ,,Nou ja, sterallures. Jullie kennen me een beetje, dat valt wel mee", reageert de Nederlander tegenover Bureau Sport .

Van der Vaart is ook niet bezig met een vertrek bij Midtjylland. ,,Zolang ze me betalen, ga ik er elke dag braaf heen. Estavana (Polman, zijn vriendin die in Denemarken handbalt) heeft ook nog een jaar contract. We hebben het prima naar ons zin. Ik blijf sowieso nog een jaar. Daarna is de kans groot dat we naar Nederland komen."