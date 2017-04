'Van Dijk en Lukaku bovenaan verlanglijstje van Conte'

Virgil van Dijk staat bovenaan het verlanglijstje van Chelsea als aankoop in de komende transferperiode. Trainer Antonio Conte is gecharmeerd van de Nederlandse verdediger van Southampton en zou hem graag naar Londen willen halen.

Van Dijk zou in de selectie van Chelsea landgenoot en collega-verdediger Nathan Aké tegenkomen.

Naast Van Dijk zou ook Romelu Lukaku volgens The Mirror naar Londen gehaald worden als het aan Conte ligt. Voor de twee spelers zou Chelsea een slordige 150 miljoen euro over hebben. Met het aantrekken van Van Dijk en Lukaku denkt de Italiaanse coach een basis te leggen voor succes op de langere termijn. Lukaku is met 24 doelpunten momenteel topscorer in de Premier League. De 23-jarige Belg stond in het verleden al onder contract bij Chelsea, maar kwam tot slechts 15 duels voor de ploeg uit Londen.

Bouwen

,,We zijn aan het bouwen aan iets belangrijks. We hebben tijd nodig. Het is niet makkelijk om afscheid te nemen van bepaalde spelers", doelde Conte op het aanstaande vertrek van veteraan John Terry. ,,We moeten op zoek naar gelijkwaardige vervangers die het niveau op termijn omhoog kunnen krikken."

Conte is bezig aan zijn eerste seizoen in Londen en is met Chelsea nog in de race voor de 'dubbel'. Zaterdag bereikte Chelsea de finale van de FA Cup door Tottenham Hotspur met 4-2 te verslaan op Wembley. Beide clubs zijn ook met elkaar in strijd verwikkeld om het kampioenschap. Chelsea koestert een voorsprong van vier punten met nog zes wedstrijden voor de boeg.