Van Dijk lijkt dit seizoen nog rentree te maken

Collecte aanhang Vitesse voor geel-zwarte Kuip bij bekerfinale

12:55 ARNHEM - De supporters van Vitesse houden zondag rond de derby Vitesse-NEC een collecte in GelreDome onder het motto 'Doneer voor sfeer'. Doel is zoveel mogelijk geel-zwarte spandoeken, vlaggen en banieren te kunnen maken voor de bekerfinale in De Kuip op 30 april.