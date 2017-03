Van Gaal? Alleen als er een plan ligt

Toen Arjen Robben zaterdag in Sofia naar het vak met Nederlandse fans liep, voelde ik zijn pijn tot op de perstribune. Zijn ergernis en zijn vertwijfeling. Wie sinds 2003 de wereld over reist met Oranje en 95 procent van alle interlands live heeft gezien, is net als Robben gewend geraakt aan zeges. Aan successen. Aan een bepaalde ondergrens. Maar dan nu dit misbaksel, pfff... Ik kan me niet heugen dat ik in die 14 jaar ooit een slechter Oranje zag.

En op het dieptepunt zat er in 2009 nog precies één meegereisde supporter in het uitvak bij een interland tegen Armenië. De verlossing kwam pas toen er een nieuwe gouden generatie opstond. Machtsoverdracht Het huidige Oranje? Dat snakt naar een natuurlijke overdracht van de macht tussen generaties. En dan op een manier waarbij het team intussen op een aanvaardbaar niveau (subtop Europa) blijft spelen. Zo is het de laatste 25 jaar altijd gegaan. Koeman, Wouters, Rijkaard, Gullit; die generatie gaf midden jaren 90 het stokje over aan de lichting De Boer, Bergkamp, Kluivert, Cocu. Op hun beurt droegen zij een decennium later de sleutels succesvol over aan Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Robben. Wie herinnert zich niet de penaltyserie tegen Zweden bij het EK van 2004 in Portugal? Daar nam die generatie voor het eerst verantwoordelijkheid. De beelden van Youtube kan ik inmiddels dromen: Johnny Heitinga (dan 20 jaar) die in al zijn enthousiasme al gaat sprinten, terwijl de laatste penalty nog moet worden getrapt (door Robben, ook 20).

Danny Blind heeft het geprobeerd, zo'n sleuteloverdracht organiseren bij het huidige Oranje. Maar Strootman, Wijnaldum, Klaassen, Promes, de midden-twintigers van nu verschrompelden in Sofia.



En ook over een langere periode hebben zij het in Oranje nog niet laten zien.Nu mag een volgende bondscoach het proberen. Wat er nodig is? Tja, Guus Hiddink was losjes in zijn aanpak, maar dat werkte voor geen meter. Blind was wat strakker, maar in zekere zin nog steeds een pleaser. Wat er nodig is, leren eigen observaties en gesprekken met betrokkenen, is toch weer een leraar annex opvoeder. Een coach die echt van A tot Z instrueert.



Van Gaal, zeg je dan meteen. En de KNVB heeft binnenkort ook een gesprek met hem. Maar is het reëel? En het klinkt gek om te zeggen, maar bij het aanstellen van die volgende bondscoach ligt tot aan de zomer eigenlijk niet de prioriteit. Laat de KNVB eerst eens werk maken van de organisatie waarin die nieuwe coach straks werkt.



Want let maar op: als ze met Van Gaal of met een andere toptrainer aan tafel zitten, dan gaan die zonder twijfel als eerste vragen: met wie krijg ik bij de KNVB op bestuurlijk vlak te maken? En voor hoe lang? Wie krijg ik als directeuren mee op mijn bagagedrager?