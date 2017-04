Van Marwijk: Tijd voor Wenger om te gaan

Lycurgus en Sliedrecht op voorsprong

18:41 De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben de eerste van twee wedstrijden in de finale om de landstitel in het volleybal gewonnen. De volleyballers uit Groningen versloegen in MartiniPlaza Seesing Orion met 3-1 (19-25 25-20 25-22 25-18).