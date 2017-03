Van ode tot ontmoeting: een interview met Tim Cahill

Cahill speelde na zijn vertrek bij Everton in 2012 drie seizoenen voor de New York Red Bulls en nog een jaar in China, maar keerde in augustus 2016 terug in Australië, het land waar hij als jonge jongen uit vertrok voor het avontuur bij Millwall. ,,Ik ben uiteraard erg blij om weer terug in Australië te zijn. Het leven is hier prachtig en ik heb mijn familie hier altijd om me heen. Met mijn keuze voor Melbourne City FC heb ik vooral gekeken naar het grotere plaatje. Het was erg jammer om JvS (John van 't Schip, red.) al een halfjaar na mijn komst te zien vertrekken, maar familiezaken gaan altijd voor. Zijn assistent Michael Valkanis heeft het van hem overgenomen en we zijn op dezelfde voet doorgegaan. De faciliteiten hier op de club zijn geweldig en ik weet zeker dat Melbourne City zal uitgroeien tot een powerhouse in het Australische voetbal. Ik wil, zowel op als naast het veld, zoveel mogelijk meehelpen aan de ontwikkeling en uitstraling van voetbal in Australië. Daarom ben ik naast trainingen en wedstrijden ook dagelijks druk met interviews en clinics, maar ik doe het met alle plezier. Voetbal is in Australië nog altijd de vierde sport (na Australian Football, rugby en cricket), maar de ontwikkeling is enorm. Ik wil de jeugd enthousiasmeren om al vroeg op voetbal te gaan, want alleen zo kunnen we in de toekomst uitgroeien tot een serieus voetballand."



,,De overstap van Oceanië naar Azië in 2006 heeft de nationale ploeg enorm goed gedaan. We krijgen nu veel meer serieuze tegenstand, maar hebben ons ook voor de afgelopen twee WK's geplaatst en bovendien in 2015 in eigen land de Azië Cup gewonnen. Dat was een bijzonder toernooi, een prijs die ik altijd zal koesteren. Komende week spelen we weer twee belangrijke wedstrijden in de kwalificatie voor het WK 2018, uit bij Iran en in Sydney tegen de Verenigde Arabische Emiraten, een fantastisch team. Ik ben enorm trots dat ik al drie WK's heb gespeeld, maar ik weet hoe zwaar het is om je daarvoor te plaatsen. Ik ben dan ook nog niet bezig met het WK in Rusland en of ik daar nog zal gaan spelen, maar probeer zo hard mogelijk m'n best te doen om Australië daarheen te krijgen. Hoe lang ik nog wil blijven spelen? Zo lang mijn lichaam het toestaat wil ik blijven spelen, want mijn liefde voor het spel is enorm."