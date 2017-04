Van Persie matchwinner bij Fenerbahçe

De Vrij en Hoedt doen goede zaken met Lazio

20:20 Lazio staat na vandaag steviger op de vierde plaats in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was met 2-1 te sterk voor Sassuolo. Het winnende doelpunt voor de Romeinen viel in de 84ste minuut en kwam op naam van verdediger Francesco Acerbi van de thuisclub, die de bal in eigen doel werkte.