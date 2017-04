Van Praag herkozen in UEFA-bestuur

Van Praag is één van de acht namen in het nieuwe bestuur. Er waren in totaal twaalf kandidaten op de verkiezingslijst in Helsinki. Daarvan zaten alleen Van Praag en de Engelsman David Gill al in het bestuur van de UEFA. Ook Gill werd herkozen. Het wordt voor Van Praag wel zijn laatste termijn als bestuurder bij de UEFA. Alle 55 bij de UEFA aangesloten voetbalbonden stemden vanochtend in met het hervormingsplan, dat op 1 juli ingaat. Een van de hervormingsmaatregelen houdt in dat bestuurders van de Europese bond maximaal drie termijnen van vier jaar hun functie mogen uitoefenen.



Van Praag zit sinds 2009 in het bestuur van de UEFA. In 2013 werd hij ook al herkozen. De 69-jarige Amsterdammer probeerde de afgelopen jaren voorzitter te worden van de FIFA en de UEFA, maar beide keren zonder succes. Van Praag trok zich in 2015 kort voor de verkiezingen terug uit de strijd om het voorzitterschap bij de FIFA. Vorig jaar moest hij het bij de UEFA-verkiezing in Athene afleggen tegen de huidige voorzitter Aleksander Ceferin uit Slovenië.