Vandaag 10 jaar geleden: Makaay maakt snelste CL-goal ooit

Tijdens zijn laatste seizoen bij Bayern schreef Makaay dus geschiedenis. In de achtste finales van de Champions League werden de Duitsers gekoppeld aan Real Madrid. In Bernabeu won de Koninklijke met 3-2. De return in München was echter nog geen 11 seconden onderweg of Roy Makaay had deze nederlaag ongedaan gemaakt.



De goal na 10 seconden en 12 honderdsten is tot op de dag van vandaag het snelste doelpunt ooit in het kampioenenbal. Het was overigens ook geen onbelangrijk doelpunt. Bayern won het thuisduel met 2-1 en plaatste zich zo voor de kwartfinale.



En das Phantom? Makaay maakte nog een paar maanden zijn doelpunten voor Bayern en toog in de zomer naar Rotterdam, om bij Feyenoord zijn indrukwekkende loopbaan een slotstuk te geven.