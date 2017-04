Veel steunbetuigingen op sociale media voor Dortmund en Bartra

Bij de spelersbus van de club waren dinsdagavond drie explosies toen de bus op weg was van het hotel naar het stadion voor het duel in de kwartfinales van de Champions League tegen AS Monaco. Bartra raakte hierbij gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Tegenstander AS Monaco steekt Borussia Dortmund een hart onder de riem en spreekt vol lof over het gedrag van de Duitse fans in het stadion.

,,Onze steun gaat uit naar Marc Bartra en iedereen van Borussia Dortmund'', twittert FC Barcelona. FC Porto is solidair met BVB en Bartra, laat de Portugese club weten. Het Belgische Anderlecht spreekt de hoop uit dat iedereen bij Borussia Dortmund oké is. ,,Houd jullie sterk'', is de boodschap van de Belgen.