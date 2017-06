Venus Williams betrokken bij auto-ongeluk met dodelijke afloop

Dat wordt tegengesproken door meerdere Amerikaanse media, die zeggen dat Williams wel degelijk schuld draagt en mogelijk vervolging wacht. Waar de burgemeester dinsdag nog beweerde dat het onderzoek nog in volle gang is, meldde de politie van Palm Beach Garden dat Williams in haar auto een rood stoplicht had genegeerd en vol op het voertuig van de Jerome en Linda Barson zou zijn geknald.



Het is onduidelijk of de naweeën van het auto-ongeval gevolgen hebben voor het toernooi van Wimbledon, dat maandag in Londen begint. Venus Williams is op het grastoernooi in Engeland als elfde geplaatst.