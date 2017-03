Venus Williams naar halve finales Miami Open

De 36-jarige Williams, als elfde ingeschaald in Miami, stuit in de halve eindstrijd op de Britse Johanna Konta. Zij won vannacht in drie sets (6-3, 6-7, 2-6) van de Roemeense tennisster Simona Halep. De andere halve finale gaat tussen de Deense Caroline Wozniacki en de Tsjechische Karolina Pliskova.

Het is voor Venus Williams alweer een tijdje terug dat ze succes had in Miami. De verliezend finaliste van de laatst gehouden Australian Open won het toernooi in Miami in 1998, 1999 en 2001.