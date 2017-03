Vertrek Everton van Goodison Park een flinke stap dichterbij

Simeone had '35 miljoen redenen' voor vertrek

17:47 Het scheelde niet veel of Diego Simeone was afgelopen zomer vertrokken bij Atlético Madrid. De Argentijnse trainer bekende vandaag in een interview met de Spaanse krant AS dat hij liefst '35 miljoen redenen' had om naar een andere club te gaan. Elke reden was een euro, om precies te zijn.