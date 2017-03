VIDEO: Ajax verliest, maar heeft de belangrijke uitgoal

Het leek een moment om de wedstrijd onder controle te krijgen, maar een kwartier na rust viel dat gevoel compleet weg toen de grote spits Andreas Cornelius jongeling Matthijs de Ligt klopte in de lucht en de 2-1 binnenkopte. Ajax dacht vlak voor tijd alsnog gelijk te maken via Dolberg maar de Deen maakte daarbij volgens de scheidsrechter een overtreding. Een woeste Klaassen protesteerde, kreeg geel en is volgende week tijdens de return geschorst.



Bij Ajax was er geen basisplaats voor Hakim Ziyech. De middenvelder, die een kwartier voor tijd inviel, speelt de laatste wedstrijden niet best, maar dat was volgens Bosz niet de reden voor zijn plek op de bank. Ziyech gaf zelf bij Bosz aan dat hij zich vermoeid voelde, hetgeen de trainer ook bij de middenvelder had bespeurd. Bosz voegde er direct aan toe dat Ziyech in de thuiswedstrijd tegen FC Twente gewoon weer in het basisteam staat.