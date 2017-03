VIDEO: Barcelona oefent alvast op scoren

Deurloo net naast podium in American Cup

22:28 Turner Bart Deurloo is vandaag op de vierde plaats geëindigd in de American Cup. Hij behaalde 80,165 punten op de meerkamp. De turner van O&O Zwijndrecht, die op de Olympische Spelen in Rio vijftiende werd in de meerkampfinale, is in voorbereiding op de EK eind april in het Roemeense Cluj.