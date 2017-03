VIDEO: Bas Dost in bloedvorm is Messi voorbij

Bondscoach Danny Blind kan maandag een spits in bloedvorm verwelkomen bij Oranje. Bas Dost was vanavond opnieuw trefzeker voor Sporting Lissabon. De 27-jarige aanvaller maakte twee uitstekende goals in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Nacional en verhoogde zijn totaal van dit seizoen naar 24 goals (in 23 competitiewedstrijden).

Door Wietse Dijkstra

,,Er wordt altijd van je verwacht dat je scoort’’, was Dost na afloop dik tevreden. ,,Dan is het fijn dat het ook gebeurt. Het waren ook twee goede goals. De eerste kopte ik naar de grond. Ik wist meteen dat ik zo ging scoren. Bij de tweede bleef de bal liggen, ik rende erheen en schoot met de gedachte ‘volgens mij kan hij er nog in’. Het was een moeilijke hoek, dus zag ik hem zelf niet in het doel gaan, maar door het juichen van het publiek kon het maar één ding betekenen.’’

Met zijn 24 goals is Dost momenteel niet alleen topscorer van Portugal, maar is hij ook de te kloppen man in de strijd om de Gouden Schoen. De beste schutter van Europa maakte er eentje meer dan Lionel Messi en Pierre-Emerick Aubameyang.

,,Het gaat hartstikke goed hier. Het voelt vanaf dag één dat ik hier ben gekomen al goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb in het begin wel moeten wennen aan wat de trainer (Jorge Jesus) van me wilde. Hij wist precies wat hij me wilde. Hij liet me zelfs beelden zien van oefenwedstrijden die ik met Wolfsburg had gespeeld en vertelde me wat ik voortaan wel en niet meer moest doen. Die man is helemaal gek van voetbal.’’

Dost is onder Jesus een betere spits geworden. ,,Hij wil bijvoorbeeld niet dat ik de hoeken in duik. Mijn kracht ligt in het centrum, dus wil hij dat ik altijd voor de goal ben. Hij heeft zich heel erg verdiept in mijn kwaliteiten en leert me dingen bij. Ik heb heel veel aan hem, want hij heeft echt verstand van voetbal.''

Volledig scherm Bas Dost. © EPA

Honger naar goals

Sporting vaart er wel bij. Alles wat de 27-jarige spits momenteel aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Nou ja, bijna alles dan. Zijn intikker bij de tweede paal waarmee hij tegen Nacional al eerder de 2-0 dacht te maken, werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel. Tot grote woede van de Sporting-fans, die scheidsrechter Jorge Fereira minutenlang furieus bleven uitfluiten.

Dost mopperde ook even, maar liet zich niet uit zijn ritme halen. Niet veel later ramde hij alsnog de 2-0 binnen. De manier waarop vertelde alles over zijn niet te stillen honger naar goals. Na een aanval die al afgeslagen leek, geloofde de spits nog in zijn kans en verraste hij doelman Fachini met een hard schot in de korte hoek.