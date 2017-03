VIDEO: Bizarre misser met drie spelers voor open doel

Want hoe invaller Tomás Andrade van River Plate hier mist bij een counter in de slotfase van de competitiewedstrijd tegen Belgrano is een raadsel. Of was het alsnog een schitterende reflex van doelman Lucas Acossta? River Plate won overigens wel (2-1), maar drie spelers verlieten Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti in Buenos Aires niettemin met het schaamrood op de kaken.