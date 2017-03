VIDEO: City maakt geen fout op bezoek bij Sunderland

Manchester City blijft ondanks de overwinning derde in de Premier League, achter koploper Chelsea en nummer twee Tottenham Hotspur. Het verschil met de lijstaanvoerder is nu acht punten.



Sunderland blijft door de achttiende nederlaag van het seizoen onderaan staan in de Premier League. Het gat met de veilige 17de plaats is zes punten. Ook Hull City en Middlesbrough staan nu onder de degradatiestreep.



Chelsea gaat morgenavond nog wel op bezoek bij West Ham United. Tottenham Hotspur won eerder op de dag in een attractief duel met 3-2 van Everton. De ploeg van Ronald Koeman staat zevende in de Premier League, op vijf punten achterstand van Manchester United. De ploeg van José Mourinho kwam gisteren op Old Trafford tegen Bournemouth niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De topper tussen Liverpool en Arsenal op Anfield eindigde in 3-1 voor de thuisploeg. Georginio Wijnaldum scoorde in blessuretijd nog namens The Reds.