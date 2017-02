VIDEO: Europees avontuur 'Nederlands' Fenerbahçe voorbij, Huntelaar wel door

Gouden wissels Allegri doen tien man Porto de das om

23:04 Juventus heeft zichzelf een comfortabele uitgangspositie verschaft in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd in en tegen Porto werd met 2-0 gewonnen. Dat had het mede te danken aan Porto-verdediger Alex Telles, die in recordtijd in de eerste helft twee gele kaarten incasseerde.