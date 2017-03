VIDEO: Franse aanvallers bezorgen Atlético Madrid winst op Valencia

Atlético Madrid is door de overwinning op Valencia weer terug op de vierde plek in La Liga, nadat het goed presterende Real Sociedad deze plek even had overgenomen. Antoine Griezmann opende binnen tien minuten de score met een hard schot in de verre hoek. Twee minuten na rust verdubbelde zijn landgenoot Kevin Gameiro de voorsprong voor de hoofdstedelingen, nadat zijn schot via het been van Valencia-verdediger Eliaquim Mangala in het doel belandde. Acht minuten voor tijd profiteerde Griezmann van een grove fout in de verdediging van Valencia, dat een zeer teleurstellend seizoen doormaakt.



Fernando Torres keek toe vanaf de tribune, nadat hij donderdagavond in het uitduel bij Deportivo La Coruña (1-1) een vervelende hoofdblessure opliep. Hij bleef een avondje ter controle in het ziekenhuis, maar kreeg daarna weer groen licht van de dokters.