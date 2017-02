VIDEO: Gladbach schakelt Fiorentina uit na bizarre comeback

Nederlandse honkballers winnen oefenwedstrijd in Phoenix

6:03 De Nederlandse honkballers hebben hun derde oefenwedstrijd in aanloop naar de World Baseball Classic met overtuigende cijfers gewonnen. Na nederlagen tegen de Zuid-Koreaanse clubs KT Wiz (2-5) en NC Dinos (9-10) was Oranje donderdag in Phoenix met liefst 15-0 te sterk voor het collegeteam van Gateway Community.