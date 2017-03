VIDEO: Leicester wint ook tweede duel na ontslag Ranieri

Verstegen mist nipt EK-finale 800 meter

19:34 Sanne Verstegen is er vandaag net niet in geslaagd de finale van de 800 meter te halen bij de EK indooratletiek in Belgrado. De 31-jarige Nederlands kampioene eindigde in haar halve finale als vierde, terwijl een plek bij de eerste drie vereist was voor een finaleplek.