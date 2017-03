VIDEO: Nice morst peperdure punten bij Nantes

Hyballa: ‘Ik moet in de spiegel kijken’

23:01 NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa trok zaterdag het boetekleed aan na de 3-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht. ,,Ik heb vandaag verzaakt. Niet alleen de ploeg’’, sprak de Duitse coach. ,,Wat moet ik zeggen na zo’n wedstrijd? Dat de tactiek niet goed was? Of dat ik de spelers niet gemotiveerd heb gekregen? Het was niks vandaag en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik moet in de spiegel kijken.’’