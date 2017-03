VIDEO: Oppermachtig Ajax voor het eerst in 14 jaar naar Europese kwartfinale

De ploeg van Peter Bosz speelde een zeer sterke wedstrijd, en beloonde zich voor rust al met twee treffers. Na 23 minuten kopte Bertrand Traoré uit een rebound van een schot van Amin Younes de 1-0 binnen. Op slag van het rustsignaal benutte Kasper Dolberg een strafschop, nadat de Deense spits zelf onderuit was gehaald.



Vroeg in het duel hadden de Amsterdammers nog een tegenvaller te verwerken gekregen. Joël Veltman, aanvoerder bij afwezigheid van de geschorste Davy Klassen, blesseerde zich aan zijn bilspier door een wilde tackle. Na twintig minuten moest de rechtsachter vervangen worden door Kenny Tete.



Maar dat deerde het spel van Ajax niet. Na rust kreeg de nummer twee van de eredivisie via Traoré, Dolberg en Younes nog enkele enorme kansen om de tweestrijd te beslissen, maar het duel bleef tot het eindsignaal spannend.



Het is voor het eerst sinds 2003 dat Ajax zich plaatst bij de laatste acht van een Europees toernooi. Toen bleek AC Milan in de kwartfinale van de Champions League te sterk.