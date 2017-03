VIDEO: Opstootje tussen twee spelers eindigt in massale vechtpartij met fans

Wozniacki niet blij met deelname Sjarapova in Stuttgart

18:14 Maria Sjarapova keert volgende maand terug op de baan, maar een warm welkom wordt het niet voor de voormalige nummer één van de wereld. Ze komt in actie op het WTA-toernooi in Stuttgart op maandag 24 april en twee dagen later loopt na vijftien maanden de schorsing van Sjarapova voor meldoniumgebruik af. ,,De regels worden verdraaid."