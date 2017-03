VIDEO: Real houdt volle buit over aan lastige uitbeurt

Karim Benzema en Casemiro troffen doel voor Real, Cristiano Ronaldo bereidde beide treffers voor. Het was de eerste keer in elf maanden dat de Portugese vedette twee assists in één competitiewedstrijd leverde. Aritz Aduriz tekende in de 65ste minuut voor de gelijkmaker namens Athletic Bilbao, dat voor het eerst sinds 28 augustus vorig jaar onderuit ging voor eigen publiek in La Liga.