VIDEO: Skycam valt te pletter op skiparcours WK

Het incident werd veroorzaakt door een vliegtuig van de PC-7, het kunstvliegteam van de Zwitserse luchtmacht. Een van de toestellen van de formatie raakte een kabel waardoor de camera naar beneden viel. Het voorval deed zich voor tussen de twee manches van de reuzenslalom in, logischerwijs moest de start van de tweede manche dan ook een halfuur uitgesteld worden. ,,Er raakte niemand gewond en het vliegtuig kon zonder problemen landen in Samedan'', meldde de politie van het kanton Graubünden. ,,Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak.'' In december 2015 viel vlak achter Marcel Hirscher, die vandaag wereldkampioen werd, een drone uit de lucht .

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Zwitsers stuntteam brokken maakt. Een dag voor aanvang van de Luchtmachtdagen vorig jaar in Leeuwarden raakten twee toestellen van de Patrouille Suisse elkaar in de lucht boven de Friese weilanden. Een toestel raakte daardoor onbestuurbaar en crashte in een klein meertje. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen en belandde in een kas met paprika's. Ook bij dit ongeluk raakte er wonder boven wonder niemand gewond.