VIDEO: Spectaculaire ontknoping op skicross in Sunny Valley

Stuhec weer de beste in super-G, Jansrud laat Noorse skifans juichen

14:39 De Sloveens skiester Ilka Stuhec heeft vandaag de super-G om de wereldbeker in het Zwitserse Crans-Montana gewonnen. Het was al de zesde zege van Stuhec in deze winter en ze verkleinde de achterstand op de Amerikaanse leidster in de algemene wereldbekerstand Mikaela Shiffrin.