VIDEO: Spurs verslaan Warriors in topper zonder toppers

Hyballa: ‘We hebben de spitsen niet goed gescout’

11 maart DEN HAAG - NEC-trainer Peter Hyballa was zaterdag zeer geïrriteerd na de 1-0 nederlaag bij ADO Den Haag. ,,Ik ben nu even een moment gefrustreerd’’, baalde de Duitse oefenmeester. ,,Niet vanwege onze manier van spelen, want die was vandaag weer goed. Ik heb een heel grote voetbalfilosofie in het team gekregen. Zoals we voetballen is echt geweldig, maar we hebben de spitsen niet goed gescout. We kunnen de kansen niet afmaken en dan haal je ook geen punten.’’