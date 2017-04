VIDEO: Uitstekend Ajax troeft Schalke 04 op alle fronten af

Gelet op het veldoverwicht en het aantal kansen had Ajax de Duitsers een nederlaag van vier of vijf doelpunten verschil moeten bezorgen. Zoals wel vaker dit seizoen kende de formatie uit de hoofdstad echter problemen om een groot overwicht in doelpunten te vertalen.



De thuisploeg koos tegen Schalke vol voor de aanval en dwong de tegenstander voortdurend terug rond het eigen strafschopgebied. Toch had Ajax een makkelijk gegeven strafschop nodig om op voorsprong te komen. Amin Younes voelde een been van Alessandro Schöpf en verdiende een penalty door gretig naar de grond te duiken. Klaassen eiste de bal op en scoorde in de 23ste minuut vanaf elf meter op een manier die aan Johan Neeskens in zijn beste tijden deed denken (1-0).



Schalke wist zich geen raad met de offensieve speelwijze van de nummer twee van de eredivisie. De bezoekers uit Gelsenkirchen verschenen maar sporadisch op de helft van de tegenstander en wisten niet hoe ze de beweeglijke Bertrand Traoré moesten aanpakken. De huurling van Chelsea kreeg nog de voorkeur boven de net van een blessure herstelde centrumspits Kasper Dolberg. Hij was voortdurend aanspeelbaar en draaide met groot gemak weg bij zijn tegenstanders.



Met Donny van de Beek op de positie van de geschorste Lasse Schöne en de zeventienjarige Justin Kluivert op de rechterflank bleef Ajax jacht maken op een tweede treffer. Davinson Sánchez was dichtbij succes maar raakte de lat. Het tweede doelpunt van Ajax kon maar niet uitblijven en viel uiteindelijk na 52 minuten toen Klaassen een voorzet van Kluivert vol op zijn wreef nam (2-0).



De aanvoerder bracht Schalke met zijn tweede treffer zo aan het wankelen dat het een klein wonder was dat er geen derde doelpunt viel. Traoré en Younes verschenen vrij voor de doelman en Van de Beek zag zijn inzet op de lat belanden. Zo mag Schalke nog een sprankje op voor de return van volgende week koesteren.