VIDEO: United dankzij drie goals Zlatan naar comfortabele zege

Bij United had Daley Blind een basisplaats. Coach José Mourinho had zelfs de Duitser Bastian Schweinsteiger opgenomen in zijn selectie, maar die bleef op de bank. De ontmoeting met de Fransen was vooral het weerzien tussen de broers Paul en Florentin Pogba. De eerste trok donderdag aan het langste eind.



Ibrahimovic zette de thuisploeg met een beetje geluk op voorsprong. Zijn vrije trap werd door een speler van Saint-Etienne van richting veranderd en rolde als ware het in 'slowmotion' in het doel. In de tweede helft verdubbelde de Zweed de voorsprong met een intikkertje. Vlak daarvoor had Nolan Roux namens de Fransen nog een grote kans op de gelijkmaker gemist. Vanaf elf meter maakte Ibrahimovic vlak voor tijd de 3-0, nadat hij was neergehaald in het strafschopgebied.