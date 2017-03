VIDEO: Vertonghen geeft kortste interview ooit

Waarom de Belgische verdediger na de wedstrijd zo'n haast had is niet bekend, maar later op de avond kon hij er wel om lachen. Tottenham Hotspur boekte vanmiddag een vrij eenvoudige zege op Everton, al kwam de ploeg van Ronald Koeman in blessuretijd nog terug tot 3-2. Vertonghen speelt sinds de zomer van 2012 voor Tottenham Hotspur. De Londenaren namen hem voor 12,5 miljoen euro over van Ajax. De 29-jarige verdediger speelde inmiddels 186 duels voor de Spurs. In zijn eerste seizoen scoorde hij nog zes keer, maar inmiddels staat Vertonghen al meer dan honderd duels droog.