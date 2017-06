Videoscheidsrechter bewijst zijn nut, maar het is nog even wennen

Chili-middenvelder Arturo Vidal reageerde hevig op het afgekeurde doelpunt. Na de wedstrijd was hij gekalmeerd. ,,Het was niet makkelijk om te accepteren dat onze eerste treffer buitenspel was", zei de aanvoerder. ,,Maar uiteindelijk moet je je erbij neerleggen. Het was een eerlijke beslissing en het systeem zal erg handig worden."

Volgens bondscoach Juan Antonio Pizzi is er nog ruimte voor verbetering. ,,Ik denk dat het systeem nog tijd nodig heeft", vertelde Pizzi op de persconferentie na de wedstrijd in Moskou. ,,Als ik het goed begrijp dan bevindt het systeem zich nog in een testfase. Sommigen twijfelen er nog aan, omdat ze het niet gewend zijn in het voetbal."