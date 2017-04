Videoscheidsrechter getest op WK voetbal in Rusland

Sjarapova maakt indruk bij comeback in Stuttgart

20:36 Vijftien maanden was ze afwezig door een dopingschorsing, maar Maria Sjarapova heeft haar comeback bij de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart opgeluisterd met een sterke overwinning. In twee sets was de vijfvoudig grandslamwinnares te sterk voor de Italiaanse Roberta Vinci: 7-5 6-3.